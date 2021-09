Villeneuve-d'Ascq Maison des Genêts Nord, Villeneuve-d'Ascq Portes ouvertes de la Maison des Genêts Maison des Genêts Villeneuve-d'Ascq Catégories d’évènement: Nord

Maison des Genêts, le samedi 18 septembre à 13:30

Samedi 18 septembre 2021, venez rencontrer les associations présentes et tester l’ensemble des activités de la structure, de 13h30 à 18h. ### Au programme : * Stands de jeux * Démonstrations de danses * Initiation au tricot, couture, patchworkInitiation au jardinage * Inscription à l’accompagnement scolaire 2021/2022 * Petite restauration sur place

Entrée libre

Maison des Genêts 2 Rue des Genêts 59650 Villeneuve d'Ascq Villeneuve-d'Ascq Nord

2021-09-18T13:30:00 2021-09-18T18:00:00

