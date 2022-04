Portes-ouvertes de la Maison de la Réserve Naturelle des gorges du Gardon Sanilhac-Sagriès Sanilhac-Sagriès Catégories d’évènement: Gard

Sanilhac-Sagriès

Portes-ouvertes de la Maison de la Réserve Naturelle des gorges du Gardon Sanilhac-Sagriès, 9 avril 2022, Sanilhac-Sagriès. Portes-ouvertes de la Maison de la Réserve Naturelle des gorges du Gardon

Sanilhac-Sagriès, le samedi 9 avril à 10:30

Samedi 9 avril dans les Gorges du Gardon ! Journée tout public et gratuite samedi autour des garrigues à Sanilhac-Sagries. – Stands sur les savoirs-faire liés à la garrigue – Expos photos – Portes-ouvertes de la Maison de la Réserve Naturelle avec sa nouvelle muséographie et son cabinet de curiosités. Restauration possible sur place. Venez nombreux ! #reservenaturelle #gard #occitanie #nature #sortirenoccitanie #animationnature #sortiefamiliale #gratuit #garrigues #musée #artetnature #photonature #sanilhacsagries #conservatoiresdespacesnaturels #cabinetdecuriosités #maisondesite #agirpourlanature #reseauCEN #environnement #ecologie #biodiversite #decouvrirlanature #balade #baladedujour #savoirfairefrancais #savoirfaireartisanal Conservatoire d’espaces naturels d’Occitanie La Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée Mairie Sanilhac-Sagriès David Tatin Photographe

Entrée libre

Journée tout public et gratuite autour des garrigues Sanilhac-Sagriès sanilhac-sagries Sanilhac-Sagriès Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-09T10:30:00 2022-04-09T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Gard, Sanilhac-Sagriès Autres Lieu Sanilhac-Sagriès Adresse sanilhac-sagries Ville Sanilhac-Sagriès lieuville Sanilhac-Sagriès Sanilhac-Sagriès Departement Gard

Sanilhac-Sagriès Sanilhac-Sagriès Gard https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/sanilhac-sagries/

Portes-ouvertes de la Maison de la Réserve Naturelle des gorges du Gardon Sanilhac-Sagriès 2022-04-09 was last modified: by Portes-ouvertes de la Maison de la Réserve Naturelle des gorges du Gardon Sanilhac-Sagriès Sanilhac-Sagriès 9 avril 2022 Sanilhac-Sagriès Sanilhac-Sagriès Sanilhac-Sagriès

Sanilhac-Sagriès Gard