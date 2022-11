PORTES OUVERTES DE LA MAISON DE LA MER Agde Agde Catégories d’évènement: 34300

PORTES OUVERTES DE LA MAISON DE LA MER Agde, 14 décembre 2022

Rue de la Capitainerie Agde 34300

2022-12-14 14:00:00 – 2022-12-14 17:00:00

34300 Après-midi de visites des nouveaux locaux de l’Aire Marine Protégé dans le cadre de l’inauguration de la Maison de la Mer.

> Stand avec jeux et outils pédagogiques

> Stand extérieur (sous barnum),

> Réservation sur place le jour même pour les visites guidées. Venez découvrir les nouveaux locaux de l’Aire Marine Protégée dans le cadre de l’inauguration de la Maison de la Mer. contactamp@ville-agde.fr http://www.app.amp-agde.fr/ Agde

