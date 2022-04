Portes ouvertes de la Maison de la Flore Longchaumois Longchaumois Catégories d’évènement: Jura

Longchaumois

Portes ouvertes de la Maison de la Flore Longchaumois, 7 août 2022, Longchaumois. Portes ouvertes de la Maison de la Flore Maison de la Flore 3 Rue Recrettes Longchaumois

2022-08-07 – 2022-08-07 Maison de la Flore 3 Rue Recrettes

Longchaumois Jura L’équipe de la Maison de la Flore est heureuse de vous accueillir pour un après-midi découverte de cette maison thématique atypique sur la flore locale, le patrimoine et les savoir-faire. Arboretum d’essences locales et exotiques, bornes aux oiseaux et sentier de découverte. Sentier thématique pour découvrir une petite reculée. Des démonstrations de fabrication à l’ancienne de lunettes en métal vous sont proposées. Au départ de la Maison de la Flore : sentier des Moulins Piquand. L’équipe de la Maison de la Flore est heureuse de vous accueillir pour un après-midi découverte de cette maison thématique atypique sur la flore locale, le patrimoine et les savoir-faire. Arboretum d’essences locales et exotiques, bornes aux oiseaux et sentier de découverte. Sentier thématique pour découvrir une petite reculée. Des démonstrations de fabrication à l’ancienne de lunettes en métal vous sont proposées. Au départ de la Maison de la Flore : sentier des Moulins Piquand. Maison de la Flore 3 Rue Recrettes Longchaumois

dernière mise à jour : 2022-02-26 par

Détails Catégories d’évènement: Jura, Longchaumois Autres Lieu Longchaumois Adresse Maison de la Flore 3 Rue Recrettes Ville Longchaumois lieuville Maison de la Flore 3 Rue Recrettes Longchaumois Departement Jura

Longchaumois Longchaumois Jura https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/longchaumois/

Portes ouvertes de la Maison de la Flore Longchaumois 2022-08-07 was last modified: by Portes ouvertes de la Maison de la Flore Longchaumois Longchaumois 7 août 2022 Jura Longchaumois

Longchaumois Jura