Portes Ouvertes de la Gare Expérimentale Gare Expérimentale, 9 avril 2022, Paris.

Du samedi 09 avril 2022 au dimanche 10 avril 2022 :

dimanche

de 14h00 à 21h00

samedi

de 14h00 à 00h00

. gratuit

La Gare XP ouvre ses portes aux curieux. Au programme visites d’ateliers, rencontre avec les artistes, exposition, spectacles, concerts et buvette!

Visite des ateliers et rencontre avec les artistes.

DYSEK (sculpture metal), NATTY (couture), TITT JO (couture/joaillerie), DAISY BRULEY (sculpture), MOE LESNE (auteur/multimedia), UTO (video/production), SARAH PIGNIER (peinture), Renaud (graff), LE DUQ (photo/montage), DIEGO (graphisme/tatouage), ARAGORN BOULANGER (calligraphie arabe) et d’autres.

Exposition “Gare à nous”.

Dessins et gravures d’Annie Ruinard et Arthur Bert. Initiation à la gravure sur demande.

Ateliers participatif de couture et de sérigraphie avec Pablo d’eXtinction Rebellion et Zoé ! Ramène ton T-shirt et customise le pour la prochaine manif !

Flash TaTToo de Diego Verastegui

Salle d’exposition : moment lecture avec Annie Ruinard propos sur la permaculture avec Arthur Bert.

Spectacles

Théâtre Noir : Meurtre pour claquettes ///(c’est génial!!)

Une pièce sombre de Lenny Way

Du bord de la balle Production

“Quand la simplicité devient diabolique et installe une véritable symphonie paranoïaque.

Un engrenage infernal, pour une enquête au subtil contour ficelée à cette étrange fille très swinging chaos. Une histoire cruelle qui renverse toutes les certitudes, et une intrigue un soupçon perverse qui fait le charme du genre.

Un polar atypique, un thriller incontournable.

Une sueur froide, indissociable.” Lenny WayPerformance

Gare Expérimentale 18 boulevard Sérurier 75019 Paris

Contact : https://garexp.org/actus/09-04-et-10-04-portes-ouvertes https://www.facebook.com/events/251395720539024/251395730539023/ https://www.facebook.com/events/251395720539024/251395730539023/

