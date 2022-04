Portes Ouvertes de la Fruitière de Plasne Plasne Plasne Catégories d’évènement: Jura

Plasne Jura Plasne Samedi 20 août 2022 : la fruitière les Délices du Plateau de Plasne ouvre ces portes ! Marché de producteurs, visite gratuite des ateliers de fabrication et diverses animations sur place. contact@lesdelicesduplateau.fr +33 3 84 51 58 81 http://www.lesdelicesduplateau.fr/ Samedi 20 août 2022 : la fruitière les Délices du Plateau de Plasne ouvre ces portes ! Marché de producteurs, visite gratuite des ateliers de fabrication et diverses animations sur place. Plasne

