PORTES OUVERTES DE LA FERME PEDAGOGIQUE DU FRESNE Villeneuve-en-Retz Villeneuve-en-Retz Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Villeneuve-en-Retz

PORTES OUVERTES DE LA FERME PEDAGOGIQUE DU FRESNE Villeneuve-en-Retz, 21 mai 2022, Villeneuve-en-Retz. PORTES OUVERTES DE LA FERME PEDAGOGIQUE DU FRESNE Le Fresne Bourgneuf-en-Retz Villeneuve-en-Retz

2022-05-21 – 2022-05-21 Le Fresne Bourgneuf-en-Retz

Villeneuve-en-Retz Loire-Atlantique “L’occasion de célébrer ce lieu unique au cœur du marais. Au programme : stands et conférences tenus par nos partenaires, olympiades, tombola, dégustation de produits artisanaux locaux…” Venez découvrir la biodiversité, la permaculture, le jardin mandala, les moutons d’Ouessant, les abeilles, les oiseaux… info@ferme-pedagogique.org +33 6 72 99 72 82 https://www.ferme-pedagogique.org/ “L’occasion de célébrer ce lieu unique au cœur du marais. Au programme : stands et conférences tenus par nos partenaires, olympiades, tombola, dégustation de produits artisanaux locaux…” Le Fresne Bourgneuf-en-Retz Villeneuve-en-Retz

dernière mise à jour : 2022-04-18 par

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Villeneuve-en-Retz Autres Lieu Villeneuve-en-Retz Adresse Le Fresne Bourgneuf-en-Retz Ville Villeneuve-en-Retz lieuville Le Fresne Bourgneuf-en-Retz Villeneuve-en-Retz Departement Loire-Atlantique

PORTES OUVERTES DE LA FERME PEDAGOGIQUE DU FRESNE Villeneuve-en-Retz 2022-05-21 was last modified: by PORTES OUVERTES DE LA FERME PEDAGOGIQUE DU FRESNE Villeneuve-en-Retz Villeneuve-en-Retz 21 mai 2022 Loire-Atlantique Villeneuve-en-Retz

Villeneuve-en-Retz Loire-Atlantique