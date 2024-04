Portes ouvertes de la Ferme du Chailloué Le Ferme du Chailloué Saint-Mard-de-Réno, samedi 20 avril 2024.

Samedi

La Ferme du Chailloué vous ouvre ses portes. Au programme

Visite de la ferme trieurs, animaux… Marché de partenaires. Repas dégustation sous chapiteau le midi. Vente de viande de boeuf et veau, céréales, légumineuses en agriculture biologique, chanvre alimentaire et bien-être.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-20 10:00:00

fin : 2024-04-21 19:00:00

Le Ferme du Chailloué Le Chailloué

Saint-Mard-de-Réno 61400 Orne Normandie

L’événement Portes ouvertes de la Ferme du Chailloué Saint-Mard-de-Réno a été mis à jour le 2024-04-05 par OT DE MORTAGNE AU PERCHE