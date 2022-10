Portes Ouvertes de la Ferme des 3 Soleils Gontaud-de-Nogaret, 27 octobre 2022, Gontaud-de-Nogaret.

2022-10-27 – 2022-10-27

Jeudi: 10h café offert (Torréfié à la ferme).

– Thème du jour: Comment fait on du miel ?

– 15h: Démonstration culinaire avec Gérard Baud TF1 et « j’en cuisine » possibilité de venir en petit groupe 15 à 20 personnes.

Vendredi: 10h café offert (Torréfié à la ferme).

– Thème du jour: Comment fait on du savon ? possibilité de venir en petit groupe de 15 à 20 personnes.

Samedi: 10h café offert (Torréfié à la ferme).

Thème du jour la châtaigne ?

– 11h: Démonstration culinaire avec « j’en cuisine ».

– 12h: Restauration sur place avec un Marché Gourmand.

– 15h: Démonstration culinaire avec « j’en cuisine ».

Le samedi, seront présents: la Cave du Marmandais, la Bière Tonneinquaise, et des producteurs locaux pour la restauration du midi, animation culinaire avec « j’en cuisine ».

+33 7 88 45 70 02

dernière mise à jour : 2022-10-13 par