Portes ouvertes de la Compagnie Élément 139 Charny Orée de Puisaye, samedi 2 mars 2024.

Samedi 2 mars à 14 h 00 Atelier culinaire avec Nicolas Baretje. durée 2 heures. Salade de printemps, espuma exotique, marmelade et son financier aux épices. 30€. Réservation obligatoire.

Dimanche 3 mars à 15 h 00 Spectacle théâtral et musical en hommage à Claude Nougaro et Jean Ferrat. Durée 2 heures, 15€. Collation offerte. 30 30 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-02

fin : 2024-03-03

138 route de Courboissy

Charny Orée de Puisaye 89350 Yonne Bourgogne-Franche-Comté element139@icloud.com

