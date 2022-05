Portes ouvertes de la Cidrerie de Warnécourt Barbaise Barbaise Catégorie d’évènement: Barbaise

2022-06-11 – 2022-06-12

Barbaise Ardennes 8, la grande rubrique La Grande Rubrique Barbaise Xavier et Claude Pavy vous ouvrent les portes de leur cidrerie familiale et vous font découvrir les secrets de productions du cidre ardennais et l’histoire de leur entreprise. cidrerie.warnecourt@orange.fr Barbaise

