Portes ouvertes de la chèvrerie des Fossés Bolleville, samedi 23 mars 2024.

Samedi

La Chèvrerie des Fossés, à Bolleville, vous ouvre grand ses portes les 23 et 24 mars. Un marché de l’artisanat et du bien-être sera proposé. Entrée gratuite.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-23 10:30:00

fin : 2024-03-24 13:00:00

930 Route de la Nationale

Bolleville 76210 Seine-Maritime Normandie

