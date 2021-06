Nevers Nevers Nevers, Nièvre Portes-ouvertes de la Chapelle Sainte Marie Nevers Nevers Catégories d’évènement: Nevers

Nevers Nièvre Seul vestige du couvent de la Visitation construit au 17è siècle, ce monument historique présente une façade de style baroque, unique en Nivernais. L’intérieur avec ses volumes simples met en valeur le magnifique retable, également baroque. Quelques moulages des nouvelles statues de la tour de la cathédrale sont exposés l’intérieur de l’édifice.

Ducment explicatif en français et en anglais sur demande.

Accueil les samedis de 15h à 19h.

