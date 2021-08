Nevers Chapelle Sainte Marie Nevers, Nièvre Portes ouvertes de la chapelle Sainte-Marie Chapelle Sainte Marie Nevers Catégories d’évènement: Nevers

Accueil et présentation de l’histoire de ce monument, seul vestige du couvent de la Visitation construit au XVIIe siècle. Passez la porte de cette chapelle baroque ! Chapelle Sainte Marie 30 RUE SAINT MARTIN 58000 Nevers Nevers Nièvre

2021-09-18T14:30:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T13:00:00;2021-09-19T14:30:00 2021-09-19T18:00:00

