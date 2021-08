Locunolé Locunolé Finistère, Locunolé Portes ouvertes de la chapelle Sainte-Gertrude Locunolé Locunolé Catégories d’évènement: Finistère

Locunolé

Portes ouvertes de la chapelle Sainte-Gertrude Locunolé, 7 août 2021, Locunolé. Portes ouvertes de la chapelle Sainte-Gertrude 2021-08-07 11:00:00 – 2021-08-07 18:00:00 Lieu-dit La Chapelle Sainte-Gertrude Chapelle Sainte-Gertrude

Locunolé Finistère Locunolé Visites de la chapelle. Stand brocante.

Crêpes sur place. Les réalisateurs et rédacteurs de la revue Yuliac, recevront les personnes intéressées par l’histoire des communes environnantes et les derniers numéros édités seront proposés à la vente. Le produit des diverses ventes doit permettre la poursuite de la restauration de la chapelle. chapellesaintegertrude@gmail.com +33 2 98 39 37 98 Visites de la chapelle. Stand brocante.

