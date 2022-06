Portes ouvertes de la cave des vignerons du Tursan à Geaune, 2 juillet 2022, .

Portes ouvertes de la cave des vignerons du Tursan à Geaune



2022-07-02 – 2022-07-03

0 EUR La cave des Vignerons du Tursan oragnise les portes ouvertes à Geaune :

Samedi et dimanche :

– Visite de la cave sans réservation à 10h, 11h30, 14h30, 16h (15 personnes max par session)

– Balade dans la cave accompagnée de tartines du terroir sur réservation à 11h, 12h,16h30 (10 personne maximum par session). A partir de 18 ans. Payant.

Dimanche :

– Atelier assemblage d’un vin du Tursan et initiation à la dégustation sur réservation à 11h et 15h30 (10 personnes max par session). Payant. Repartez avec votre bouteille.

