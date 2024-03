Portes ouvertes de la Cave de Cleebourg Cleebourg, dimanche 18 août 2024.

Portes ouvertes de la Cave de Cleebourg Cleebourg Bas-Rhin

Découverte des installations de la cave, ses vins et crémants.

Journée festive à la Cave de Cleebourg. Venez découvrir la cave et les vins à l’occasion de dégustations et visites gratuites ! 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-18 11:00:00

fin : 2024-08-18

Route du Vin

Cleebourg 67160 Bas-Rhin Grand Est info@cave-cleebourg.com

L’événement Portes ouvertes de la Cave de Cleebourg Cleebourg a été mis à jour le 2024-02-29 par Office de tourisme de l’Alsace Verte