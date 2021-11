Azé Azé AZE, Saône-et-Loire Portes Ouvertes de la Cave d’Azé Azé Azé Catégories d’évènement: AZE

Azé Saône-et-Loire Azé EUR 0 0 Le retour de notre week-end portes ouvertes le 11 & 12 décembre 2021.

Marché de Noël, dégustation proposée par les coopérateurs, promotions de décembre, jeu concours, restauration sur place, ect… magasin@caveaze.com +33 3 85 33 30 92 https://www.caveaze.com/ Le retour de notre week-end portes ouvertes le 11 & 12 décembre 2021.

