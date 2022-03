Portes ouvertes de la Brasserie des fables Rozoy-Bellevalle Rozoy-Bellevalle Catégories d’évènement: Aisne

Rozoy-Bellevalle

Portes ouvertes de la Brasserie des fables Rozoy-Bellevalle, 2 avril 2022, Rozoy-Bellevalle. Portes ouvertes de la Brasserie des fables Rozoy-Bellevalle

2022-04-02 – 2022-04-02

Rozoy-Bellevalle Aisne Rozoy-Bellevalle 0 0 La brasserie des fables fête son anniversaire et vous convie à ses portes ouvertes, ce 2 avril dès 13h.

Concert prévu dès 19h. Buvette et restauration sur place. La brasserie des fables fête son anniversaire et vous convie à ses portes ouvertes, ce 2 avril dès 13h.

Concert prévu dès 19h. Buvette et restauration sur place. emilien.berthelot@brasserie.des.fables.fr +33 6 86 64 55 46 La brasserie des fables fête son anniversaire et vous convie à ses portes ouvertes, ce 2 avril dès 13h.

Concert prévu dès 19h. Buvette et restauration sur place. Brasserie des fables

Rozoy-Bellevalle

dernière mise à jour : 2022-03-14 par

Détails Catégories d’évènement: Aisne, Rozoy-Bellevalle Autres Lieu Rozoy-Bellevalle Adresse Ville Rozoy-Bellevalle lieuville Rozoy-Bellevalle Departement Aisne

Rozoy-Bellevalle Rozoy-Bellevalle Aisne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rozoy-bellevalle/

Portes ouvertes de la Brasserie des fables Rozoy-Bellevalle 2022-04-02 was last modified: by Portes ouvertes de la Brasserie des fables Rozoy-Bellevalle Rozoy-Bellevalle 2 avril 2022 Aisne Rozoy-Bellevalle

Rozoy-Bellevalle Aisne