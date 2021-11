Olivet Bibliothèque d'Olivet Loiret, Olivet Portes ouvertes de la bibliothèque Bibliothèque d’Olivet Olivet Catégories d’évènement: Loiret

Après six mois de travaux, la bibliothèque désormais dénommée « Le temps retrouvé » rouvre ses portes au public. Des visites guidées des nouveaux espaces sont programmées par les bibliothécaires toutes les demi-heures pour présenter les nouveaux services. Plus d’infos dans le dossier du OH Olivet de décembre. De 10h à 18h. Bibliothèque

Entrée libre

2021-12-08T10:00:00 2021-12-08T18:00:00;2021-12-11T10:00:00 2021-12-11T18:00:00

