Portes ouvertes de Gurea : artisans, artistes et producteurs locaux Saint-Martin-d’Arrossa, 26 novembre 2022, Saint-Martin-d'Arrossa.

Portes ouvertes de Gurea : artisans, artistes et producteurs locaux

Gurea Saint-Martin-d’Arrossa Pyrnes-Atlantiques

2022-11-26 – 2022-11-26

Saint-Martin-d’Arrossa

Pyrnes-Atlantiques

Saint-Martin-d’Arrossa

Les artisans de Gurea invitent plus de 20 artisans, artistes et producteurs locaux en partenariat avec la mairie et Arosako Kabalkada. Restauration et animation.

Le bâtiment Gurea, anciennement occupé par une fabrique de meubles en bois, se transforme en hôtel

d’entreprises accueillant de nouvelles activités, depuis que la Mairie en est devenue propriétaire. Depuis

quelques mois, six entreprises animent ce nouvel espace : la Forge de Pelen, la Poterie Goicoecha, l’atelier de

joaillerie « Moon Atelier » , l’atelier de couture et retouches de Maialen Iparraguire, l’atelier Dema Création

et François Christhmann. Animées par la même volonté de redynamiser ce lieu, c’est tout naturellement que ces entreprises se sont fédérées pour créer le collectif « Gure Arte » et organiser leurs premières « portes ouvertes ». Tombola, avec des lots offerts par les participants.

Les artisans de Gurea invitent plus de 20 artisans, artistes et producteurs locaux en partenariat avec la mairie et Arosako Kabalkada. Restauration et animation.

Le bâtiment Gurea, anciennement occupé par une fabrique de meubles en bois, se transforme en hôtel

d’entreprises accueillant de nouvelles activités, depuis que la Mairie en est devenue propriétaire. Depuis

quelques mois, six entreprises animent ce nouvel espace : la Forge de Pelen, la Poterie Goicoecha, l’atelier de

joaillerie « Moon Atelier » , l’atelier de couture et retouches de Maialen Iparraguire, l’atelier Dema Création

et François Christhmann. Animées par la même volonté de redynamiser ce lieu, c’est tout naturellement que ces entreprises se sont fédérées pour créer le collectif « Gure Arte » et organiser leurs premières « portes ouvertes ». Tombola, avec des lots offerts par les participants.

+33 6 31 69 85 88

Mairie Arrossa

Saint-Martin-d’Arrossa

dernière mise à jour : 2022-11-16 par