Portes-ouvertes de Forchy Pâtissier Yvetot, vendredi 12 avril 2024.

Les femmes et les hommes de Forchy Pâtissier ont le plaisir de vous convier à deux journées de portes-ouvertes. Vous pourrez ainsi découvrir comment vos pâtisseries préférées sont élaborées dans les ateliers et appréhender le fonctionnement de l’entreprise.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-12

fin : 2024-04-12

57 Rue des Champs

Yvetot 76190 Seine-Maritime Normandie

L’événement Portes-ouvertes de Forchy Pâtissier Yvetot a été mis à jour le 2024-03-13 par Yvetot Normandie Tourisme