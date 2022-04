Portes Ouvertes de Domitys : “Générations connectées” Montluçon Montluçon Catégories d’évènement: Allier

Montluçon

Portes Ouvertes de Domitys : “Générations connectées” Montluçon, 13 mai 2022, Montluçon. Portes Ouvertes de Domitys : “Générations connectées” Domitys Les Rives du Cher 73 rue Benoist d’Azy Montluçon

2022-05-13 – 2022-05-14 Domitys Les Rives du Cher 73 rue Benoist d’Azy

Montluçon Allier Venez découvrir la résidence Domitys “les Rives du Cher” à travers de nombreux ateliers et conférences ! montlucon@domitys.fr +33 4 70 02 75 00 http://www.domitys.fr/ Domitys Les Rives du Cher 73 rue Benoist d’Azy Montluçon

dernière mise à jour : 2022-04-15 par

Détails Catégories d’évènement: Allier, Montluçon Autres Lieu Montluçon Adresse Domitys Les Rives du Cher 73 rue Benoist d'Azy Ville Montluçon lieuville Domitys Les Rives du Cher 73 rue Benoist d'Azy Montluçon Departement Allier

Montluçon Montluçon Allier https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montlucon/

Portes Ouvertes de Domitys : “Générations connectées” Montluçon 2022-05-13 was last modified: by Portes Ouvertes de Domitys : “Générations connectées” Montluçon Montluçon 13 mai 2022 Allier Montluçon

Montluçon Allier