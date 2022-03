Portes Ouvertes de danse Salle Bouton d’Art Rocheservière Catégories d’évènement: Rocheservière

Vendée

Portes Ouvertes de danse Salle Bouton d’Art, 2 avril 2022, Rocheservière. Portes Ouvertes de danse

Salle Bouton d’Art, le samedi 2 avril à 14:30 Les danseurs et les danseuses de l’ALJ Rocheservière vous invitent aux portes ouvertes Salle Bouton d’Art 6048 Rue des Alouettes, 85620 Rocheservière Rocheservière Vendée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-02T14:30:00 2022-04-02T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Rocheservière, Vendée Autres Lieu Salle Bouton d'Art Adresse 6048 Rue des Alouettes, 85620 Rocheservière Ville Rocheservière lieuville Salle Bouton d'Art Rocheservière Departement Vendée

Salle Bouton d'Art Rocheservière Vendée https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rocheserviere/

Portes Ouvertes de danse Salle Bouton d’Art 2022-04-02 was last modified: by Portes Ouvertes de danse Salle Bouton d’Art Salle Bouton d'Art 2 avril 2022 Rocheservière Salle Bouton d'Art Rocheservière

Rocheservière Vendée