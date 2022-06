Portes ouvertes d’ateliers d’artiste Delincourt, 25 juin 2022, Delincourt.

Portes ouvertes d’ateliers d’artiste

101 sente de l’église Delincourt Oise

2022-06-25 11:00:00 – 2022-06-26 19:00:00

Delincourt

Oise

Delincourt

Le premier week-end de l’été, les 25 et 26 juin 2022, quatre artistes du Vexin vous ouvrent leur atelier.

Dominique Damour – 101 sente de l’église 60240 Delincourt

Laetitia Boulet – 3 rue de Delincourt 60240 Lattainville

Claire Lioult – 1 place de l’église 60590 Enencourt-Léage

Sylvie Traverse – 1 Hameau des Groux 60240 Liancourt-St-Pierre

Ouvert les 25 et 26 juin de 11h à 19h et sur rendez-vous.

dominique.damour@gmail.com http://www.dominiquedamour.fr/

