2022-07-12 10:00:00 10:00:00 – 2022-07-13 18:00:00 18:00:00

Ouistreham 14150 Véronique Foucher, artiste plasticienne, vous invite à venir découvrir son univers lors de portes ouvertes à son atelier.

Ces journées seront ponctuées d’ateliers en lien avec l’exposition ( présentation des œuvres, différents thèmes et techniques) et sur réservation :12 juillet: ateliers gravure enfants 10h-12h, ados 14h-16h 13 juillet: atelier terre modelage/sculpture enfants 10h-12h, ados 14h-16h

Tarifs : 1 atelier 20€, 2 ateliers 30€ ( ou 2 inscrits)

