Portes ouvertes dans les ludothèques le samedi 30 avril 2022 de 10h à 17h

Pour la première fois, les 12 ludothèques et le ludobus organisent une journée portes ouvertes pour découvrir de nouveaux jeux, participer à des activités inédites, rencontrer d’autres ludothècaires, créer d’autres liens.

gratuit

