Portes ouvertes dans les Jardins : Jardin Salix-malva Épernay

2022-06-12 10:00:00 – 2022-06-12 18:00:00

Épernay Marne Épernay Jardin naturel à l’anglaise avec près de 350 espèces de plantes sauvages comestibles et toxiques, plantes aquatiques, un espace verger et des arbres forestiers.

Visite libre ou guidée par le propriétaire des lieux.

Thèmes : arbres fruitiers et forestiers.

Parking privé

Pique-nique possible le midi. jeanpierre.paris@wanadoo.fr +33 3 26 54 19 84 http://www.salix-malva.fr/ Épernay

