Portes ouvertes dans les Jardins : Jardin du Puits des Granges Vouzy

Vouzy

Portes ouvertes dans les Jardins : Jardin du Puits des Granges Vouzy, 15 mai 2022, Vouzy.
Fontaine sur Coole 19 Rue Montsuzon Vouzy

2022-05-15 10:00:00 – 2022-10-30 19:00:00

Vouzy Marne Vouzy Jardin de 7000 m2 sur une vaste prairie descendant vers une petite rivière, la Coole. Scènes harmonieuses de vivaces et de graminées de collections, organisées en carré. Visite libre et uniquement sur rendez-vous. jcmangeart@ymail.com +33 3 26 66 19 75 Fontaine sur Coole 19 Rue Montsuzon Vouzy

