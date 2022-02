Portes ouvertes dans les Jardins de mon Moulin Thonnance-lès-Joinville Thonnance-lès-Joinville Catégories d’évènement: Haute-Marne

Thonnance-lès-Joinville Haute-Marne Thonnance-lès-Joinville Au détour des allées, vous découvrirez de nombreuses plates bandes à l’anglaise, un jardin d’eau, un jardin de fleurs blanches, un cloître de verdure, un jardin d’inspiration médiévale, un jardin de graminées, un jardin d’arbres et d’arbustes de collection. Sans oublier les 3 Collections Nationales de Pivoines qui regroupent plus de 800 variétés et dont la floraison est exceptionnelle de mi mai à fin juin. Large choix de pivoines, d’hostas et d’arbustes à la pépinière Ouvert du 7 mai au 2 octobre 2022 :

Lundi, mardi et mercredi sur rendez-vous

Jeudi, vendredi, samedi et dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h30 sans rendez-vous

lesjardinsdemonmoulin@wanadoo.fr http://www.lesjardinsdemonmoulin.fr/

