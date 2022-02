Portes ouvertes dans les jardins : Bambousaie du Mépas Fismes Fismes Catégories d’évènement: Fismes

Marne

Portes ouvertes dans les jardins : Bambousaie du Mépas Fismes, 2 avril 2022, Fismes. Portes ouvertes dans les jardins : Bambousaie du Mépas Bambousaie du Mépas 12 Route d’Epernay Fismes

2022-04-02 – 2022-09-30 Bambousaie du Mépas 12 Route d’Epernay

Fismes Marne Fismes 40 variétés de bambous y prospèrent, de la plus petite (30 cm) à la plus grande (15 m), arbustes, haies, bosquets et parterres dans un extraordinaire mélange de feuillage et de formes. Visites sur rendez-vous +33 3 26 48 12 14 Bambousaie du Mépas 12 Route d’Epernay Fismes

dernière mise à jour : 2022-02-04 par Agence de Développement Touristique de la Marne

Détails Catégories d’évènement: Fismes, Marne Autres Lieu Fismes Adresse Bambousaie du Mépas 12 Route d'Epernay Ville Fismes lieuville Bambousaie du Mépas 12 Route d'Epernay Fismes Departement Marne

Fismes Fismes Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/fismes/

Portes ouvertes dans les jardins : Bambousaie du Mépas Fismes 2022-04-02 was last modified: by Portes ouvertes dans les jardins : Bambousaie du Mépas Fismes Fismes 2 avril 2022 FISMES Marne

Fismes Marne