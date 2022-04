Portes ouvertes dans les jardins : Arts et Jardins Saron-sur-Aube Saron-sur-Aube Catégories d’évènement: Marne

Saron-sur-Aube

2022-06-25 – 2022-06-26

2022-06-25 – 2022-06-26

Saron-sur-Aube Marne Saron-sur-Aube 30 artistes (peintres, sculpteurs, céramistes, plasticiens, photographes…) présentent leurs oeuvres dans 13 jardins privés ouverts pour l’occasion.

Buvette et petite restauration.

Entrée libre

Samedi de 14h à 19h et Dimanche de 11h à 18h association.comunart@orange.fr Saron-sur-Aube

