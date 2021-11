Soublecause Soublecause Hautes-Pyrénées, Soublecause Portes ouvertes dans le vignoble Madiran-Pacherenc du Vic-bilh Soublecause Soublecause Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées

Soublecause

Portes ouvertes dans le vignoble Madiran-Pacherenc du Vic-bilh Soublecause, 20 novembre 2021, Soublecause. Portes ouvertes dans le vignoble Madiran-Pacherenc du Vic-bilh SOUBLECAUSE 9 Cote de Pichard Soublecause

2021-11-20 – 2021-11-21 SOUBLECAUSE 9 Cote de Pichard

Soublecause Hautes-Pyrénées Soublecause DOMAINE PICHARD

Samedi et Dimanche : à partir de 10h : visite du chai et dégustations avec des toasts à grignoter. ANIMATION À LA MAISON DES VINS de Madiran

Dimanche : VISITE DE L’APPELLATION EN 2CV !

2 Départs (11h et 15h), animation gratuite, pensez à réserver, les places sont limitées : 05 62 31 90 67 Cette année encore les vignerons de Madiran et Pacherenc du Vic-Bilh vous ouvrent les portes de leurs domaines pour partager avec vous leur métier, savoir-faire et pour passer ensemble des moments uniques, privilégiés de convivialité ! contact@madiran-pacherenc.com https://madiran-pacherenc.com/ DOMAINE PICHARD

Samedi et Dimanche : à partir de 10h : visite du chai et dégustations avec des toasts à grignoter. ANIMATION À LA MAISON DES VINS de Madiran

Dimanche : VISITE DE L’APPELLATION EN 2CV !

2 Départs (11h et 15h), animation gratuite, pensez à réserver, les places sont limitées : 05 62 31 90 67 SOUBLECAUSE 9 Cote de Pichard Soublecause

dernière mise à jour : 2021-11-02 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65

Détails Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées, Soublecause Autres Lieu Soublecause Adresse SOUBLECAUSE 9 Cote de Pichard Ville Soublecause lieuville SOUBLECAUSE 9 Cote de Pichard Soublecause