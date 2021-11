Portes ouvertes dans le vignoble Madiran-Pacherenc du Vic-bilh Madiran, 20 novembre 2021, Madiran.

Portes ouvertes dans le vignoble Madiran-Pacherenc du Vic-bilh Madiran

2021-11-20 – 2021-11-21

Madiran Hautes-Pyrénées Madiran

CLOS FARDET

Pascal SAVORET

3 Chemin Beller – Bel Air – 06 88 80 68 89 – closfardet@gmail.com

Samedi et Dimanche : de 10h à 18h : visite, initiation à la dégustation et oenologie, vous serez reçu dans un chai confidentiel datant du début du XXème siècle. Réservation conseillée par mail ou sur Facebook https://facebook.com/ClosFardetMadiran.

DOMAINE LES PYRÉNÉALES

Famille TORTIGUE

6 Chemin de Las Techeneres – 06 88 39 59 00 – lespyreneales@orange.fr

Samedi et Dimanche : de 10h à 19h : visite du chai et dégustation gratuite.

Dimanche : à 13h30 : cyclocross à travers le vignoble organisé par le Cyclo Club du Madiranais, initiation pour les enfants (licence ou certificat médical obligatoire). Inscription obligatoire pour le cyclocross, renseignements : Jean TORTIGUE au 06 84 25 91 42.

CHÂTEAU DE PERRON

Isabelle DE SAINT-SERNIN

10 Route de Perron (D58) – 06 86 52 27 06 – isabelle@chateaudeperron.fr

Samedi et Dimanche : de 10h30 à 18h : À partir de 10h30 : dégustation de nos vins dans le chai datant de 1734. Visite des lieux : grenier datant de 1734 – présentation d’une yourte Kirghize avec son exposition de photos. Etienne FERNBACH, tourneur d’art sur bois, fera des démonstrations et exposera ses oeuvres dans le chai avec possibilités d’achats et de fabrication. Déjeuner à partir de 12h30 à 20€/pers. Sur réservation avant le 18/11.

ANIMATION À LA MAISON DES VINS de Madiran

Dimanche : VISITE DE L’APPELLATION EN 2CV !

2 Départs (11h et 15h), animation gratuite, pensez à réserver, les places sont limitées : 05 62 31 90 67

Cette année encore les vignerons de Madiran et Pacherenc du Vic-Bilh vous ouvrent les portes de leurs domaines pour partager avec vous leur métier, savoir-faire et pour passer ensemble des moments uniques, privilégiés de convivialité !

contact@madiran-pacherenc.com +33 5 62 31 90 67 https://madiran-pacherenc.com/

Madiran

