Portes ouvertes dans le vignoble Madiran-Pacherenc du Vic-bilh Crouseilles, 20 novembre 2021, Crouseilles.

Portes ouvertes dans le vignoble Madiran-Pacherenc du Vic-bilh Crouseilles

2021-11-20 – 2021-11-21

Crouseilles Pyrénées-Atlantiques Crouseilles

CHÂTEAU DE CROUSEILLES

Amelie CARRE

Route de Madiran – 05 59 68 57 14

Samedi et Dimanche : à partir de 10h et toute la journée : dégustation commentée de nos vins en AOC Madiran et Pacherenc du Vic-Bilh – vente de Pacherenc d’Or d’exception. À 10h30 – 12h – 15h : visites guidées gratuites par nos vignerons des vignes aux chais.

À 10h – 11h30 – 15h – 16h30 : possibilité de participer par équipe à notre Escape Game « Les Secrets du Madiran » – 24€/pers. tarif réduit pour les enfants, uniquement sur réservation.

Samedi : à partir de 12h30 : déjeuner vigneron au château – 23€/pers. 15h30 : grand atelier assemblage « Créer votre Grand Vin » avec notre oenologue Loic DUBOURDIEU, repartez avec votre propre bouteille. 10€/pers. réservation conseillée.

Dès 18h : la nuit du Pacherenc, soirée guinguette dans notre chai à barriques, concert, atelier cocktail, bar à vin, repas.

Dimanche : 11h : atelier dégustation « Les tries du Pacherenc » – gratuit. À partir de 12h30 : tapas et vin dans le chai à barrique en musique.

DOMAINE LAOUGUÉ

Sylvain DABADIE

Route de Madiran – 05 62 69 90 05 ou 06 76 78 35 08

Samedi et Dimanche : de 10h à 18h : visite et dégustation – marché des producteurs – animation musicale « Les Cuivres des Pyrénées ». Le midi : Repas – 28€/pers. réservation avant le 12/11.

ANIMATION À LA MAISON DES VINS de Madiran

Dimanche : VISITE DE L’APPELLATION EN 2CV !

2 Départs (11h et 15h), animation gratuite, pensez à réserver, les places sont limitées : 05 62 31 90 67

Cette année encore les vignerons de Madiran et Pacherenc du Vic-Bilh vous ouvrent les portes de leurs domaines pour partager avec vous leur métier, savoir-faire et pour passer ensemble des moments uniques, privilégiés de convivialité !

contact@madiran-pacherenc.com +33 5 62 31 90 67 https://madiran-pacherenc.com/

Crouseilles

