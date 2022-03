Portes Ouvertes CY Tech – Campus de Pau CY Tech – Campus de Pau Pau Catégories d’évènement: Pau

[**CY Tech**](https://cytech.cyu.fr/), 1re école d’ingénieurs de Nouvelle Aquitaine selon le classement 2022 de l’Usine Nouvelle,organise sa Journée Portes Ouvertes le samedi 12 mars de 9h à 13h sur son campus de Pau. Cet événement est l’occasion idéale pour découvrir nos formations d’ingénieur en Informatique et en Mathématiques appliquées, découvrir le campus et échanger avec nos étudiants et nos responsables pédagogiques. Inscription sur [bit.ly/21JPO](https://bit.ly/21JPO)

Pass vaccinal obligatoire, inscription sur https://bit.ly/21JPO

Venez découvrir notre Grande École Publique d’Ingénieurs CY Tech – Campus de Pau 2 boulevard lucien Favre Pau Pau Pau Nord Pyrénées-Atlantiques

