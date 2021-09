Paris Centre Social et culturel Didot,15 rue des Mariniers,75014 Paris Paris Portes ouvertes CSC Didot Centre Social et culturel Didot,15 rue des Mariniers,75014 Paris Paris Catégorie d’évènement: Paris

Portes ouvertes CSC Didot Centre Social et culturel Didot,15 rue des Mariniers,75014 Paris, 10 septembre 2021, Paris. Portes ouvertes CSC Didot

Centre Social et culturel Didot, 15 rue des Mariniers, 75014 Paris, le vendredi 10 septembre à 17:00 soirée portes ouvertes pour découvrir nos activités Centre Social et culturel Didot,15 rue des Mariniers,75014 Paris 15 rue des mariniers, 75014 Paris Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-10T17:00:00 2021-09-10T20:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Centre Social et culturel Didot,15 rue des Mariniers,75014 Paris Adresse 15 rue des mariniers, 75014 Ville Paris lieuville Centre Social et culturel Didot,15 rue des Mariniers,75014 Paris Paris