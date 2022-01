Portes ouvertes – Croix-Rouge française Institut de formation sanitaire et sociale Moulins Moulins Catégories d’évènement: Allier

Moulins

Portes ouvertes – Croix-Rouge française Institut de formation sanitaire et sociale Moulins, 5 février 2022, Moulins. Portes ouvertes – Croix-Rouge française Institut de formation sanitaire et sociale Moulins

2022-02-05 09:00:00 09:00:00 – 2022-02-05 16:00:00 16:00:00

Moulins Allier Moulins Notre établissement de formation aux métiers de la santé et du social vous ouvre ses portes le 5 février. Visitez nos locaux, découvrez nos équipements et rencontrez des formateurs et apprenants pour poser toutes vos questions. irfss.moulins@croix-rouge.fr +33 4 70 48 20 30 https://irfss-auvergne-rhone-alpes.croix-rouge.fr/Actualite/Venez-nous-rencontrer Moulins

dernière mise à jour : 2022-01-20 par Office du tourisme de Moulins & sa région

Détails Catégories d’évènement: Allier, Moulins Autres Lieu Moulins Adresse Ville Moulins lieuville Moulins

Moulins Moulins https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/moulins/