du samedi 4 septembre au dimanche 5 septembre à Zigotastiques & Cie

Zigotastiques est une école de théâtre ouverte en plein coeur d’Orléans depuis 2017, nous proposons des cours de théâtre, d’improvisation et de comédies musicales mais également des stages pendant les vacances scolaires pour les enfants et ados. Nous proposons des cours chaque semaine pour tout âge à partir de 4 ans, pour les enfants mais aussi des cours Collégiens et lycéens et adultes ! Venez rencontrer les professeurs (comédiens professionnels) lors de nos portes ouvertes les 4 et 5 septembre 2021 de 10h à 17h au 4, rue des Minimes – Passage Bannier Joseph Lucet à Orléans !

entrée libre

2 jours pour rencontrer nos profs de théâtre, improvisation et de comédies musicales !

Zigotastiques & Cie 4 rue des Minimes 45000 ORLEANS Orléans martroi loiret



