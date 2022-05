Portes ouvertes – Conservatoire Elie Dupont Pontarlier Pontarlier Catégories d’évènement: Doubs

2022-06-11 10:00:00 – 2022-06-11 16:00:00

Pontarlier Doubs EUR 0 0 Organisé par le Conservatoire Elie Dupont.

L’équipe du Conservatoire “Elie Dupont” vous accueille de 10h à 16h pour découvrir l’ensemble des pratiques artistiques enseignées en musique, danse et théâtre. Visitez, écoutez, regardez, participez seront les mots clefs de cette journée exceptionnelle. conservatoire@ville-pontarlier.com +33 3 81 46 72 89 http://www.ville-pontarlier.fr/ Organisé par le Conservatoire Elie Dupont.

