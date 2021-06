Nevers Conservatoire de Musique et d'Art Dramatique de Nevers Nevers, Nièvre Portes Ouvertes Conservatoire de Nevers Conservatoire de Musique et d’Art Dramatique de Nevers Nevers Catégories d’évènement: Nevers

Nièvre

Portes Ouvertes Conservatoire de Nevers Conservatoire de Musique et d’Art Dramatique de Nevers, 21 juin 2021-21 juin 2021, Nevers. Portes Ouvertes Conservatoire de Nevers

du lundi 21 juin au samedi 26 juin à Conservatoire de Musique et d’Art Dramatique de Nevers Entrée libre avec Respect du protocole sanitaire

Portes Ouvertes Conservatoire de Nevers Conservatoire de Musique et d’Art Dramatique de Nevers Allée des Ursulines 58000 Nevers Nevers Nièvre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-21T09:00:00 2021-06-21T19:30:00;2021-06-22T09:00:00 2021-06-22T19:30:00;2021-06-23T09:00:00 2021-06-23T19:30:00;2021-06-24T09:00:00 2021-06-24T19:30:00;2021-06-25T09:00:00 2021-06-25T19:30:00;2021-06-26T09:00:00 2021-06-26T19:30:00

Détails Catégories d’évènement: Nevers, Nièvre Étiquettes évènement : Autres Lieu Conservatoire de Musique et d'Art Dramatique de Nevers Adresse Allée des Ursulines 58000 Nevers Ville Nevers lieuville Conservatoire de Musique et d'Art Dramatique de Nevers Nevers