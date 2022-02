Portes-ou’vertes : Collecte de déchets en kayak et pédestre Base nautique Camoel Catégories d’évènement: Camoel

Venez en famille ou entre amis pour nettoyer notre belle Vilaine en kayak ou à pied. Le tout dans une ambiance conviviale où l’on vous attend uniquement avec votre bonne humeur. Sur inscription.

Venez en famille ou entre amis pour nettoyer notre belle Vilaine en kayak ou à pied. Le tout dans une ambiance conviviale où l'on vous attend uniquement avec votre bonne humeur. Sur inscription. Base nautique Barrage d'Arzal, Rive Camoël 56130 Camoel Camoel Loire-Atlantique

2022-04-16T10:00:00 2022-04-16T20:00:00

