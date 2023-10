Portes ouvertes club de loisirs célibataires Catégorie d’Évènement: ile de france Portes ouvertes club de loisirs célibataires, 6 janvier 2024, . Le samedi 06 janvier 2024

de 16h00 à 18h00

.Public adultes. A partir de 35 ans. Jusqu’à 70 ans. payant Participation 10 € déductible lors de votre adhésion Offrir aux personnes seules de nous rencontrer lors de cette journée exceptionnelle de portes ouvertes. Présentation le samedi 6 janvier 2024 de nos 2

clubs de loisirs Nouvelle Dimension & NDseniors

L’ opportunité de nous rencontrer avant d’adhérer,

répondre aux questions concernant le fonctionnement de nos clubs. (célibataires & seniors).

http://nouvelledimension.free.fr Vos avantages :

– L’opportunité de nous rencontrer, de vous

informer.

– Communiquer, dialoguer, échanger.

–

Définir ensemble votre projet de temps libre.

– Remise de nos programmes

–

Découvrir nos activités loisirs & rencontres

– Connaître

nos modalités de l’adhésion

RESERVATION INDISPENSABLE 01.455.456.52

N’hésitez pas, profitez de cette

soirée portes ouvertes pour nous découvrir. Bowling du front de seine

15 rue Gaston de Caillavet 75015 Paris Contact : http://nouvelledimension.free.fr +33145545652 nouvelledimension@free.fr http://nouvelledimension.free.fr

