Portes Ouvertes : Clin d’Oeil Studio Sauveterre-de-Béarn, 9 avril 2022, Sauveterre-de-Béarn.

Portes Ouvertes : Clin d’Oeil Studio Sauveterre-de-Béarn

2022-04-09 10:00:00 – 2022-04-11 18:00:00

Sauveterre-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques Sauveterre-de-Béarn

Venez partager un moment convivial et découvrir ce lieu atypique de 150 mètre carré.

Vous pouvez découvrir l’atelier photo et la boutique.

Un jeux, carte au trésor, pour les petits et les grands et une tombola est organisé.

+33 5 59 38 52 98

Clin d’Oeil Studio

Sauveterre-de-Béarn

