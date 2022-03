Portes ouvertes Clessé Clessé Catégories d’évènement: Clessé

Clessé Saône-et-Loire Clessé EUR Nous organisons des portes ouvertes au domaine le 9 et 10 avril prochain.

Nous vous accueillerons de 10h à 18h30 au domaine. Nous vous ferons découvrir nos nouveaux millésimes et vous pourrez également émerveiller vos papilles grâce à nos différents exposants.

