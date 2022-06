Portes ouvertes Cirk & vous

2022-06-18 10:00:00 10:00:00 – 2022-06-18 18:00:00 18:00:00 EUR 10 h : accueil

10 h 45: spectacle des 3-5 ans

11 h 15: spectacle des 6-12 ans

12 h : restauration sur place

14 h : contact avec les chevaux et atelier clown

15 h :atelier cirque

16 h : éveil corporel

17 h : partage et échange. Cirque en selle vous accueille au gymnase pour une journée portes ouvertes. L’accueil suivi à partir de 10 h 45 des spectacles des élèves. L’après-midi vous sera proposé un contact avec les chevaux, un atelier clown, un atelier cirque, de l’éveil corporel et pour clore la journée un moment de partage e’t d’échange.

17 h : partage et échange.

