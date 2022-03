Portes ouvertes chez Solex Tours Étrigny Étrigny Catégories d’évènement: Étrigny

Saône-et-Loire

Portes ouvertes chez Solex Tours Étrigny, 9 avril 2022, Étrigny. Portes ouvertes chez Solex Tours 1 route de Chardonneray – lieu dit Tallant 1 Lieu-dit Tallant Étrigny

2022-04-09 – 2022-04-09 1 route de Chardonneray – lieu dit Tallant 1 Lieu-dit Tallant

Étrigny Saône-et-Loire Étrigny EUR Solex Tours vous ouvre ses portes pour le lancement de la saison touristique.

L’occasion de nous rendre visite afin de découvrir notre activité et d’en profiter pour chevaucher un authentique Vélo Solex et partir pour une petite balade accompagnée. (8 personnes maximum par balade)

gcs@gocotesaone.com +33 6 62 85 58 14 https://www.gocotesaone.com/solex-tours/





