Portes ouvertes chez Natur’ellement glacée Natur’ellement Glacée, 18 juin 2022, Houéville.

Portes ouvertes chez Natur’ellement glacée

Natur’ellement Glacée, le samedi 18 juin à 08:00

**Vous aimez glaces bio et artisanales ? Rendez-vous chez Natur’ellement Glacée dans les Vosges pour déguster des glaces bio.** Dans le cadre des Journées Nationales de l’Agriculture et du fait de notre engagement à Bienvenue à la Ferme, nous vous préparons une très belle journée le samedi 18 Juin 2022 de 8h à 18h ! Je vous accueillerai avec immense plaisir sur notre exploitation toute la journée avec : – la découverte de la traite matin et soir ; – la fabrication de la glace avec des ateliers bâtonnets glacés ; – la mouture de farine à partir de notre blé ; -‍ un marché de producteurs locaux tout au long de la journée, avec des savons, des bonbons, des producteurs légumes, des fromages lait de vache, de la bière artisanale, de la pâte à tartiner avec crêpes, des huiles, des pâtes… – repas et boissons 100 % local ; – vide grenier sur la commune ; Et plein d’autres choses encore… A très bientôt

Accès libre

Portes ouvertes, ateliers fermiers et marché de producteurs locaux

Natur’ellement Glacée 1 Grande Rue 88300 Houéville Houéville Vosges



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-18T08:00:00 2022-06-18T18:00:00