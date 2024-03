Portes ouvertes chez NATHOU iSSY ALVi salon de massages et gîte Gîte chez NATHOU iSSY ALVi Le Creusot, lundi 18 mars 2024.

Portes ouvertes chez NATHOU iSSY ALVi salon de massages et gîte Gîte chez NATHOU iSSY ALVi Le Creusot Saône-et-Loire

Ici et maintenant, viens à notre rencontre! Viens découvrir notre salon de massages, notre gîte, notre univers. Pour célébrer l’équinoxe de printemps et le printemps, nous t’accueillons pour une visite. Viens profiter de l’exposition de quelques-uns de nos tableaux, dessins et textes. Viens échanger avec nous et faire connaissance. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-18 11:00:00

fin : 2024-03-24 18:00:00

Gîte chez NATHOU iSSY ALVi 708 route du Mesvrin

Le Creusot 71200 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté nathouissy@gmail.com

L’événement Portes ouvertes chez NATHOU iSSY ALVi salon de massages et gîte Le Creusot a été mis à jour le 2024-03-05 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)