2022-07-22 10:30:00 – 2022-07-25 20:00:00

Plusieurs disciplines sont présentées : peintures, sculptures, photographies et toutes autres créations de décoration, créations textiles, vannerie, créations papiers, sculptures, chapeaux, savons,etc. L'artiste/créateur organise son exposition chez lui afin de présenter son travail au public ; il peut s'associer avec un autre artiste de la commune pour montrer diverses créations artistiques.

